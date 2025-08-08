Inter, bufera per il comunicato del Monaco: vietati i simboli nerazzurri allo stadio

Dopo il test con l'Under 23, l'Inter di Chivu si prepara a scendere in campo contro il Monaco per la sua prima vera amichevole, in programma questa sera allo Stadio Louis II. A poche ore dal fischio d'inizio, però, il clima attorno al match è tutt'altro che disteso. A fare scalpore, infatti, è stato il comunicato diramato dal club monegasco, che ha messo in guardia i tifosi nerazzurri riguardo le severe limitazioni che saranno imposte per accedere all'impianto e assistere alla sfida.

Il divieto di mostrarsi con segni distintivi del club nerazzurro, pena il rifiuto dell'accesso allo stadio, ha suscitato numerose polemiche tra i supporters interisti e avrebbe irritato la società che, secondo quanto riferito da Tuttosport, chiederà spiegazioni al Moanco, data anche la natura amichevole dell'incontro. Di seguito il comunicato incriminato.

"Il club AS Monaco informa gli spettatori che non saranno accettati segni distintivi diversi da quelli dell'AS Monaco, pena il rifiuto dell'accesso allo stadio. Se siete tifosi dell'Inter Milano, vi consigliamo di acquistare i vostri biglietti esclusivamente tramite il canale di vendita ‘spettatore neutro’. Il club ricorda che qualsiasi segno distintivo diverso da quelli dell'AS Monaco è severamente vietato e potrà comportare il rifiuto dell’accesso. Inoltre, la presenza di tifosi interisti al di fuori delle aree riservate agli spettatori neutrali è vietata. Ogni violazione potrà comportare il rifiuto d'ingresso, l'espulsione dallo stadio e potenziali procedimenti legali".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.