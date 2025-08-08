Lazio, Valentini sicuro: "La situazione è difficile, ma Sarri può..."

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini ha parlato della situazione della Lazio, tra il mercato in entrata bloccato e il ritorno di Sarri in panchina. In contrapposizione c'è la Roma, che ha iniziato un nuovo progetto con Gasperini come allenatore. Di seguito le sue parole: "Sarri sta affrontando una situazione difficile ma ha tutti i numeri per mettere in sesto la squadra. Sulla Roma sono molto curioso di osservare l'impatto che avrà Gasperini sulla piazza. Sarà un'impresa non facile, finora Gasperini ha fatto bene in realtà più piccole, giusto che provi una grande piazza. Dalla sua ha anche le spalle coperte dalla società e da un uomo di grande carisma come Ranieri, che può certamente dare degli ottimi consigli, pur rimanendo al suo posto".

