Burnley, Parker sulla Lazio: "Affrontiamo avversari forti, sarà un bel test"

Penultimo test per la Lazio prima dell'inizio del campionato che la vedrà esordire al Sinigaglia contro il Como, la sfida è in programma il 24 agosto alle 18:30. I biancocelesti sono volati in Inghilterra, affronteranno il Burnley in amichevole sabato 9 e alla vigilia del match, riporta Burnley Express, ha parlato il tecnico degli inglesi Scott Parker. Queste le sue sensazioni sulla partita: "Sono state settimane difficili. Ci concentreremo sulla partita, non vedo l'ora di giocare davanti ai nostri tifosi di casa, nel nostro stadio, per la prima volta dopo tanto tempo. Affronteremo avversari forti, quindi sarà un bel test per noi".

