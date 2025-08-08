Lazio, Mandas incontra Buffon: "Uno dei giorni più felici della mia vita" - FOTO
Il tour dei centri sportivi del nuovo ct dell'Italia Rino Gattuso ha fatto tappa a Formello, dove ieri Ringhio ha fatto visita alla Lazio di Maurizio Sarri. Il commissario tecnico, accompagnato dal suo staff, ha incontrato la squadra, per poi assistere all'allenamento dei biancocelesti e visionare i giocatori italiani presenti.
Per Christos Mandas, la visita di Gattuso è stata un'opportunità per coronare un sogno, visto che al centro sportivo si è presentato anche Gianluigi Buffon, Capo Delegazione della Nazionale. Tramite il proprio profilo Instagram, il greco ha condiviso uno scatto dell'incontro con il leggendario ex portiere, definendolo un idolo e accompagnando la foto con la descrizione: "Uno dei giorni più felici della mia vita".
