PRIMAVERA | Lazio, nuovo colpo per Punzi: ufficiale l'arrivo di Shpuza
Nuovo rinforzo per la Lazio Primavera. Il classe 2007 Kleon Shpuza ha ufficialmente firmato con il club biancoceleste, arrivando a titolo definitivo dall'Udinese. A riportarlo è la Gazzetta Regionale, che sottolinea come, al termine di una lunga trattativa durata diverse settimane, l'esterno albanese sia ora pronto ad iniziare la sua avventura nella Capitale.
