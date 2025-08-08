Como, Sergi Roberto avvisa la Lazio: "L'obiettivo è andare in Europa!"

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno al Trofeo Gamper, che si giocherà domenica sera tra il Como e il Barcellona. Per l'occasione il giocatore dei lariani, nonché ex della partita, Sergi Roberto è intervenuto al canale Jijantes FC di Gerard Romero. Queste le sue parole sulla gara e sulla prossima stagione di Serie A, che la squadra di Fabregas inizierà in casa contro la Lazio di Sarri: "Non avrei mai pensato di giocare contro il Barcellona. È la squadra della mia vita, la mia squadra... C'è grande entusiasmo. Il Como in un solo anno è cambiato tantissimo. L'obiettivo quando sono arrivato era restare in Serie A, con tanti giocatori che arrivavano dalla seconda divisione. Già in inverno però è stato fatto un mercato molto importante, in estate uguale. L'obiettivo adesso è entrare in Europa, sarebbe un sogno trovarci col Barcellona il prossimo o nei prossimi anni".

