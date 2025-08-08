Calciomercato Lazio | Napoli, Raspadori vicino all'addio: lo aspetta l'Atletico Madrid
Trattativa in chiusura tra l'Atletico Madrid e il Napoli per Giacomo Raspadori. Il club spagnolo ha già trovato l'intesa sul contratto con il calciatore: mancano da limare solo gli ultimi dettagli con De Laurentiis per definire l'accordo. L'offerta finale potrebbe anche aggirarsi sui 25 milioni più 5 di bonus: la trattativa prosegue. L'attaccante italiano negli scorsi mesi era stato accostato anche alla Lazio, che però ha il mercato in entrata bloccato e non può fare acquisti. Ora il suo futuro pare essere in Liga.
