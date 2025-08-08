Calciomercato Lazio | Sana Fernandes può partire: un club olandese su di lui
Dopo il prestito di sei mesi al Nac Breda, Sana Fernandes può tornare nuovamente in Olanda. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Regionale, infatti, il classe 2006 di proprietà della Lazio sarebbe finito nel mirino del Go Ahead Eagles, squadra militante in Eredivisie. Sul portoghese ci sarebbero anche i belgi del Leuven, ma l'interesse più concreto sarebbe proprio quello mostrato dal club olandese.
