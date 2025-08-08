Lazio, rinnovata la partnership con Massigen Sport: il comunicato
La Lazio ha comunicato di aver rinnovato la propria partnership con Massigen Sport, brand specializzato in integratori. Di seguito la nota ufficiale del club: "S.S.Lazio e Massigen Sport sono lieti di annunciare il rinnovo della partnership per il terzo anno consecutivo.
Diego Romare, Direttore Marketing di Massigen – Marco Viti, commenta: “Massigen Sport è un brand di integratori specializzati nati per rappresentare i valori più vivi dello sport: per questo abbiamo scelto di rinnovare una partnership ormai consolidata, che conta oltre 3 anni di stretta collaborazione con la Società per i valori rappresentati dalla maglia biancoceleste e la determinazione a raggiungere nuovi traguardi, con lo staff medico con cui condividiamo esperienze e conoscenze utili per offrire il supporto più adeguato a tutta la squadra e infine con i tifosi con cui condividiamo la passione per le sfide e un sano entusiasmo sportivo.”
Anche il Direttore Marketing della S.S. Lazio, Marco Canigiani, esprime soddisfazione per il rinnovo: “Siamo molto felici di proseguire la partnership con un’azienda di lunga tradizione come Massigen. Il rapporto di reciproca fiducia e collaborazione ci permetterà di rafforzare le sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni.”
Massigen Sport è un brand di Marco Viti Farmaceutici, storica farmaceutica italiana nata nel 1933.
Marco Viti ha costruito nel tempo una solida realtà produttiva e di ricerca riconosciuta per la sua qualità.
Produce e commercializza farmaci, presidi medico – chirurgici e integratori alimentari".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.