West Nile a Roma: secondo caso all'Infernetto
La West Nile è arrivata anche nella Capitale dove, nella giornata di oggi, si è registrato un secondo caso dopo quello di ieri che ha riguardato una donna di 77 anni ricoverata allo Spallanzani di Roma... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > WEST NILE <
