Lazio, arriva la smentita sulla fidejussione bancaria: la nota

Con una dichiarazione rilasciata ai microfoni dell'Adnkronos la Lazio ha smentito una notizia di questa mattina, riportata da Il Messaggero. Nella stessa si parlava della volontà della società di chiedere una fidejussione bancaria, di circa 40 milioni, per 'sbloccare' il mercato di gennaio.

"Fonti vicine alla S.S. LAZIO smentiscono all'Adnkronos le ricostruzioni apparse oggi sugli organi di stampa in merito a una presunta ricerca di fidejussioni bancarie per riaprire il mercato. Il Club biancoceleste non ha avviato né richiesto operazioni di questo tipo - né da 40 milioni né di altra entità - prosegue nel rispetto delle norme e secondo la programmazione già definita: sostenibilità, efficienza dei costi e valorizzazione della rosa. Eventuali valutazioni finanziarie di carattere ordinario, rientrano nella pianificazione aziendale e non sono collegate al mercato in entrata. Ogni aggiornamento verrà comunicato solo attraverso canali ufficiali e non tramite indiscrezioni", questa la nota.

