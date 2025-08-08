FORMELLO - Lazio, seduta e partenza: si ferma Vecino
08.08.2025 12:35 di Carlo Roscito
Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it
FORMELLO - L'ultimo allenamento prima della partenza per l'Inghilterra, fissata per il primo pomeriggio. Sull'aereo non salirà Vecino, stamattina si è fermato per un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Ha riportato un affaticamento, la speranza è che possa aver evitato la lesione. Condizioni da valutare nei prossimi giorni, intanto l'uruguaiano sarà costretto a saltare l'amichevole con il Burnley programmata per domani pomeriggio. Uno stop a centrocampo che non ci voleva, anche considerando lo stop di Belahyane, ai box per un trauma alla caviglia.