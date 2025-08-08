Lazio | Castellanos-Dia, duello senza vincitori: Sarri attende il verdetto del Burnley

RASSEGNA STAMPA - Sarà un duello che si deciderà solo all’ultimo: Castellanos e Dia corrono fianco a fianco senza riuscire a superarsi. Il ballottaggio resta aperto e Sarri attende segnali concreti e la partita di domani contro il Burnley potrebbe offrire indizi preziosi in vista del debutto a Como. Un test a ritmi alti servirà soprattutto a capire a che livello si trovino i due attaccanti.

Castellanos garantisce qualità e fluidità alla manovra, mentre Dia è più votato al gioco d’area. Lo scorso anno Baroni ha saputo sfruttare entrambe le caratteristiche per rendere l’attacco devastante, ma i numeri restano in equilibrio: come riporta La Repubblica, Castellanos ha fatto registrare più tiri in porta (36 contro 19), mentre Dia è risultato più incisivo nelle conclusioni (48,7% contro il 34,3% del numero 11). Anche nei dribbling riusciti la differenza è minima (17 per Dia, 16 per Castellanos), così come nei contrasti vinti (10 il senegalese, 8 l’argentino).

Con l’arrivo di Sarri la situazione si è in parte azzerata e anche nelle amichevoli del ritiro in Turchia il confronto non ha dato un vincitore netto. Nessuno dei due si è particolarmente distinto per tiri in porta, pur partecipando attivamente alla manovra e mostrando buone percentuali di passaggi riusciti: dati utili, ma non ancora decisivi.