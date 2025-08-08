Lazio, da terzino a centrale: Sarri si affida ancora al 'jolly' Marusic

RASSEGNA STAMPA - Testa bassa e lavorare, questo il motto di Adam Marusic che, come nessun altro, ha dimostrato in tutti questi anni di onorato servizio la capacità di adattarsi a qualsiasi cambiamento. Marusic è il vero jolly biancoceleste.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport non a caso il montenegrino è il giocatore in rosa con più presenze, 316, e negli anni si è adattato a ricorrere qualsiasi ruolo: è stato impiegato a destra e a sinistra, come terzino, come quinto e addirittura come braccetto nella difesa a tre. In estete mister Sarri ha deciso di adattarlo a difensore centrale e Marusic ha guidato contro il Galatasaray la difesa insieme a Gila in modo ordinato. Del resto il tecnico non potrebbe fare altrimenti vista la squalifica di Romagnoli per le prime due giornate e Patric e Gigot ai box.

Quando l’emergenza difesa sarà finita Sarri lo impiegherà quindi dove ritiene opportuno con la certezza che il calciatore scenderà in campo con la testa giusta. Con il Comandante ha giocato prevalentemente sul lato mancino ma se Tavares dovesse sistemarsi a sinistra allora sarebbe lui in vantaggio per coprire la fascia destra rispetto a Lazzari. Insomma per Sarri sarà una risorsa, un veterano e un jolly più che affidabile.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.