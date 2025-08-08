Burnley - Lazio, le probabili formazioni: tante assenze e qualche cambio per Sarri

Dalla Turchia all'Inghilterra. L'estate della Lazio si sposta a casa del Burnley. Dopo la sconfitta contro il Fenerbahce e il pareggio contro il Galatasaray a Istanbul, i biancocelesti volano al Turf Moor per la quinta amichevole pre-stagione in programma il 9 agosto. Sarri riflette sull'undici titolare, a partire dalla porta. Probabile che l'alternanza tra Mandas e Provedel continui: questa volta dovrebbe essere il turno del numero 94. In difesa la coppia Gila-Provstgaard è in vantaggio per giocare dal primo minuto: a disposizione resta solo Romagnoli (Ruggeri in uscita) viste le indisponibilità di Gigot, alle prese con dei problemi alla schiena, e di Patric, che starà fuori circa un mese per un infortunio alla coscia. Sulle corsie laterali possono spuntarla Marusic a destra e Nuno Tavares a sinistra. A centrocampo Rovella è in vantaggio su Cataldi in regia, con Guendouzi e Dele-Bashiru pronti ad agire come mezzali. È out anche Belahyane per una distorsione alla caviglia. Davanti si prospetta un solo cambio nel tridente che contro il Gala ha fatto tanto bene: Cancellieri e Zaccagni ai lati di Dia (più di Castellanos).

BURNLEY (4-2-3-1): Weiss; Walker, Esteve, Ekdal, Hartman; Laurent, Cullen; Brun Larse, Mejbri, Anthony; Edwards. All.: Scott.

LAZIO (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Romagnoli, Ruggeri, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Vecino, Basic, Noslin, Pedro, Sanà Fernandes, Castellanos. All.: Sarri.

