Serie A Women's Cup, si parte il 22 agosto: ecco chi trasmetterà le gare

Il 22 agosto prenderà il la Serie A Women's Cup, nuova competizione introdotta nel calcio femminile e che anticiperà l'inizio del campionato previsto nel primo weekend di ottobre. Parteciperanno al torneo tutte le squadre iscritte alla Serie, divise in tre gruppi da quattro. Le prime classificate di ogni girone e la migliore seconda accederanno alle semifinali, poi l'ultimo step sarà la finale che decreterà la vincitrice.

La competizione sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW e Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della Federazione disponibile su App Store, Google Play e Smart TV e sul web all'indirizzo vivoazzurrotv.it, dove basterà registrarsi gratuitamente per seguire le gare. La finale è in programma nel weekend tra sabato 27 e domenica 28 settembre e sarà trasmessa anche in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.

