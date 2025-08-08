Lazio, Lotito lavora in ottica gennaio: ecco l'idea per riaprire il mercato

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il blocco del mercato è stato il leitmotiv dell’estate della Lazio. Per la prima volta la società biancoceleste, di fatto, non potrà fare operazioni in entrata anche se Lotito si sta muovendo per garantire a Sarri un gennaio nettamente meno amaro.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero l’ultima idea è quella di ricorrere a una fideiussione per sbloccare il mercato. Nei recenti incontri con gli agenti dei giocatori la società ha sempre garantito che da gennaio in poi si potrà operare sia sul mercato sia in ottica rinnovi. Per questo ecco che tra le varie ipotesi c’è quella di fideiussione che altro non è che una garanzia offerta da una banca in favore di un terzo. In questo caso, quindi, la banca coprirebbe la somma che in questo momento la Lazio non ha a disposizione per superare il prossimo esame della nuova Commissione di controllo. L’importo, tra l’altro, è importante: al contrario delle fideiussioni passate, 10-15 milioni, oggi sono 40 i milioni sul piatto.

Una scelta, questa, che spiegherebbe anche il motivo per il quale Lotito e Fabiani hanno ribadito che per ogni operazione basterà attendere gennaio 2026.

