Lazio, quattro romani in rosa: non succedeva da vent'anni

RASSEGNA STAMPA - Poco meno di un mese all’inizio della nuova stagione, una stagione che vedrà ben quattro calciatori nati nella Capitale in rosa. Un fatto assolutamente non scontato se si pensa che non succedeva da vent’anni.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport l’ultima volta che si è verificata questa situazione risale al 2005-2006. Oggi ci sono Pellegrini, Romagnoli, Cataldi e Cancellieri, in quegli anni (la seconda stagione dell’era Lotito) c’erano Paolo Di Canio, Liverani, Firmani e un giovanissimo Lorenzo De Silvestri promosso dalla Primavera alla prima squadra a 17 anni.

Negli anni a seguire la presenza di calciatori romani si è sempre di più assottigliata con Berni e Candreva, oltre a Cataldi, tra i più longevi. Nelle stagioni con Inzaghi in panchina la Lazio ha potuto approfittare di una certa quantità di giovani romani provenienti dalla primavera: Murgia, Crecco, Palombi, Germoni, Rossi e Armini ma erano calciatori di passaggio, oggi i quattro nati nella Capitale non sono solo parte del gruppo ma sono anche potenzialmente dei titolari.

Cataldi è un leader silenzioso, è un prodotto del vivaio e anche dopo periodi difficili non ha mai mollato. Romagnoli non ha mai nascosto la sua lazialità così come Pellegrini che ha voluto fortemente la Lazio. Cancellieri dopo diversi prestiti è tornato alla base con la voglia di ritagliarsi il suo spazio.

A Roma, poi, il paragone è presto servito. Per anni i giallorossi si sono vantati della forte componente locale ma, quest’anno, sarà la Lazio al primo derby ad avere quattro calciatori nati nella Capitale, contro i due della Roma Pellegrini e Pisilli. Insomma un motivo d’orgoglio non indifferente.

