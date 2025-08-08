Carolina Morace: "Professionismo non più sostenibile e così addio Mondiale"
RASSEGNA STAMPA - Carolina Morace è il simbolo del calcio femminile che rimane la sua prima passione ma non l’unica. La Morace è stata eletta parlamentare europea con il Movimento Cinque Stelle in cui si occupa di sport femminile e di diritti delle donne.
Tra i vari temi affrontati nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport l’ex allenatrice della Lazio femminile ha rivelato anche un piccolo rammarico sulla sua carriera: “Forse in un altro momento storico avrei finito la carriera in Inghilterra invece che in Italia”.
Sul calcio femminile oggi invece: “Servono gli sponsor, serve una testa pensante che abbia voglia davvero di portare avanti la crescita di un movimento sano”. Sull’avversione di tanti: “Il professionismo non è sostenibile, lo sappiamo, e i club vanno aiutati con un progetto. Non si può contare soltanto sulla generosità delle società più importanti. Servono esempi virtuosi. L’ammodernamento degli stadi è fondamentale, se andiamo avanti di questo passo non ci qualificheremo più al Mondiale, e parlo del calcio dei maschi”.
