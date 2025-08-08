Nazionale, Gattuso studia gli azzurri: ecco chi potrebbe convocare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Rino Gattuso è alla ricerca di quelli che saranno gli interpreti della sua Italia e con il suo staff è in giro per la penisola facendo tappa nei vari centri sportivi. Nelle scorse ore si è fermato a Formello per studiare gli italiani della Lazio, ma il tour continua. Ma da chi potrebbe essere composta la squadra del nuovo ct?

Come scrive il Corriere dello Sport, l’obiettivo è qualificarsi al Mondiale 2026 e, pur guardando al futuro e ringiovanendo la rosa, sarà necessario evitare situazioni d’emergenza: serviranno i più forti, indipendentemente dall’età. Motivo per cui, nonostante i 35 anni e mezzo, Ciro Immobile potrebbe tornare nuovamente nel giro azzurro. In attacco si ripartirà comunque da Kean, Lucca e Raspadori, con Piccoli del Cagliari che sarà un osservato speciale in queste settimane.

Oltre ai vari laziali, tra i romanisti restano in corsa Cristante e Mancini, esclusi da Spalletti dopo l’Europeo, oltre a Pellegrini, se in buona condizione fisica. Gattuso attende il recupero di Chiesa, osserverà Berardi e chiamerà Politano e Orsolini. È possibile anche la chiamata di Koleosho, classe 2004 del Burnley e protagonista all’Europeo Under 21. Ciò che sembra certo, però, è che Retegui non rientrerà tra i convocati: sarà tutto da vedere, ma la scelta di trasferirsi in Saudi League, considerata meno competitiva di un campionato europeo, potrebbe costargli la chiamata azzurra.