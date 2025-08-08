Calciomercato Lazio | Gigot tra infortunio e addio: ecco la situazione
RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Samuel Gigot è sempre più lontano dalla Lazio. Il centrale difensivo francese, ai box dallo scorso 22 luglio per un problema alla schiena, non rientra nei piani di Sarri e attende nuovi sviluppi riguardo il suo addio, ormai sempre più probabile.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giocatore si starebbe continuando ad allenare in solitaria nelle strutture interne del club, continuando a ricevere aggiornamenti in francese dal club manager Bianchi riguardo possibili soluzioni in uscita. Su Gigot ci sarebbe l'interessamento di club di Dubai e dal Qatar e la sensazione è che, con un'offerta intorno ai 3-4 milioni, si possa chiudere per la sua cessione.
