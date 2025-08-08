Roma, furto nella notte nella villa di Fiorello: bottino da oltre 300mila euro
08.08.2025 12:50 di Andrea Castellano
Bruttissime notizie per Fiorello. Nella notte una banda di ladri è entrata nella sua villa, a Roma, in via della Camilluccia: dopo aver disattivato l'allarme hanno rubato... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > FURTO VILLA FIORELLO <
Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.