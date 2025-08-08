Lazio 2025-2026: quote Serie A, Coppa Italia e primi impegni
La stagione 2025/26 della Lazio è pronta a decollare e le prime previsioni parlano chiaro. Le ambizioni non mancano ma la piazza resta prudente. In questo approfondimento vedremo le quote antepost per la Serie A e la Coppa Italia, il confronto tra i principali bookmaker (Snai, Sisal, Eurobet) e i primi impegni ufficiali di campionato e coppa.
La Lazio lontana dalle favorite
Le previsioni sullo scudetto tracciano un perimetro abbastanza netto. Il Napoli parte con il favore del pronostico, mentre la Lazio resta in una posizione defilata ma non irrilevante.
Ecco la situazione che troviamo oggi sulla lavagna.
Snai: la Lazio è quotata a 33, staccata da Napoli (2,5), Inter (4,25), Milan e Juventus (5,5), con Roma (15) e Atalanta (25) alle spalle di pochi passi.
Sisal: offre una valutazione ancora più alta, con la Lazio a 66, lontana dalle favorite ma con un po' di spazio per sorprendere.
Eurobet: quota più "ottimistica" rispetto a Sisal, con la Lazio data a 21, appena dietro al podio delle candidate principali.
In soldoni, le quote antepost consegnano una Lazio considerata outsider. Non è tra le cinque favorite, tuttavia ha margini per lottare in zona alta qualora il rendimento garantisse continuità.
Quote antepost Coppa Italia: occasioni più ghiotte?
Anche in Coppa Italia la Lazio è ritenuta outsider di lusso nella sezione antepost con le quote dei bookmaker più famosi.
Analizziamo bene lo scenario.
Snai la quota a 10, dietro solo a Inter, Juventus e Napoli (4,5), Milan (7,5) e Roma (7,5).
Sisal la valorizza a 12, confermando un posizionamento simile a quello in campionato.
Eurobet la mette a 10, con una chance concreta di esaltarsi in un torneo tradizionalmente imprevedibile.
Il confronto quote
Ilcampionato sembra già indirizzato verso un pugno di contendenti. Snai, Sisal ed Eurobet si trovano allineati nella valutazione delle favorite.
Napoli, Inter, Milan e Juventus restano le principali candidate. Alle loro spalle, Roma e Atalanta occupano zone di rincorsa. La Lazio, pur lontana, rappresenta una mina vagante che potrebbe insidiare le fasce europee.
In Coppa Italia, invece, le premesse sono più concrete: quote a doppia cifra (10-12) la collocano come squadra credibile, pronta a giocarsi le carte in un torneo che spesso è teatro di sorprese.
Puntare sulla Lazio vincente in Coppa Italia, quindi, può fruttare oltre 10 volte l'importo scommesso.
Come interpretare il quadro?
In Serie A la Lazio è al momento una "seconda linea" ma non è tagliata fuori. Quote come quella di Eurobet (21) la rendono appetibile per chi punta tutto sull'imprevedibilità.
In Coppa le quote più basse (intorno a 10) suggeriscono una potenzialità maggiore per candidarsi almeno alle semifinali.
Il calendario della Lazio si apre con un avvio sulla carta favorevole ma non privo di insidie. Il debutto in campionato è fissato per il 24 agosto in trasferta contro il Como. Si tratta di una sfida da affrontare con attenzione, dato l'entusiasmo che accompagna le squadre considerate "provinciali". Il Como, infatti, ha grandi ambizioni.
Una settimana dopo, il 31 agosto, i biancocelesti torneranno all'Olimpico per il primo match casalingo contro il Verona, squadra reduce da una stagione difficile ma capace di complicare la vita a molte big.
Poi il 14 settembre c'è la trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo, avversario da sempre ostico e ancora da valutare dopo la promozione in A.
L'attesa per la Coppa Italia
Per quanto riguarda la Coppa Italia, la Lazio inizierà il suo cammino più tardi rispetto ad altre formazioni. L'esordio è previsto a dicembre, direttamente dagli ottavi di finale.
Questo ritardo nel debutto permette al club di concentrare le energie sul campionato nei primi mesi ma comporta anche un percorso a eliminazione diretta in cui ogni dettaglio farà la differenza.
Viste le quote antepost favorevoli, la competizione potrebbe rappresentare una reale occasione per alzare un trofeo (e per incassi soddisfacenti per gli scommettitori).