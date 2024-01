Lazio-Roma, derby equilibrato secondo i bookmakers: le quote

Campionato da una parte, è tempo di Coppa Italia. Mercoledì ore 18 Lazio e Roma si giocano all'Olimpico l'accesso alle semifinali. Derby in vista, ecco tutte le previsioni dei bookies targate Betclic.

Torino, 9 gennaio 2024 - L’occasione di avvicinarsi a un possibile trofeo aggiunge ulteriore pepe e ingolosisce le protagoniste di un confronto che non ha bisogno di presentazioni. La stagione di Lazio e Roma finisce spesso per convergere nello scontro diretto in cui la posta in palio è sempre qualcosa in più rispetto a una semplice vittoria, che in questo caso vale un biglietto per la semifinale di Coppa Italia contro la vincente di Juventus-Frosinone.

Sarri e Mourinho conoscono bene la materia, ‘masticano’ da anni questo tipo di sfide ad alta tensione e, per i bookmakers, le loro chance di prevalere sull’altro si equivalgono.

Gara spartiacque - La classifica della Serie A racconta attualmente di un rapporto di forze paritario tra i biancocelesti e i giallorossi, entrambi a caccia di un piazzamento per la prossima Champions, con i primi avanti di un solo punto. Secondo Betclic, anche l’incontro imminente sarà all’insegna dell’incertezza. Il successo laziale nei tempi regolamentari è infatti quotato a 2.80 da Betclic, mentre quello romanista è dato a 2.73. Il pareggio è indicato a 3.07 (per Sisal a 3.00). Anche per il passaggio del turno le due squadre partono quasi appaiate, con la Lazio a 1.93 e la Roma a 1.88.

Milinković-Savić e Immobile decisivi nel 2017 - L’ultima stracittadina nella coppa nazionale giocata in casa biancoceleste risale alla semifinale di andata dell’edizione 2016/2017, più precisamente al 1 marzo 2017, quando le reti del ‘Sergente’ e del bomber campano timbrarono il 2-0 finale. La replica del risultato esatto è quotata a 14.00 da Betclic. Spettacolo decisamente più scialbo nell’incrocio in campionato dello scorso 12 novembre 2023, quando la partita si chiuse sullo 0-0, punteggio che oggi è dato a 7.80. In generale l’Under 2.5, a 1.52, è considerato nettamente più verosimile dell’Over 2.5, a 2.49.

Chi sarà il man of the match? - In una serata nella quale mancherà una delle stelle potenzialmente più brillanti, ossia Ciro Immobile, Maurizio Sarri punterà su un Valentín Castellanos apparso in rampa di lancio. La quota-gol dell’attaccante è stimata a 3.50 da Betclic. Al suo fianco, nel tridente offensivo, dovrebbero partire dall’inizio Gustav Isaksen, a 4.75, e Mattia Zaccagni, a 5.00, anche se non è da escludere la candidatura di Felipe Anderson, la cui firma sul tabellino è quotata a 4.75. José Mourinho cercherà invece la via del gol affidandosi alla sua ‘coppia d’oro’ formata da Paulo Dybala e Romelu Lukaku. La quota-gol Betclic dell’argentino è a 3.75, mentre il belga è a 3.25. Potenziali pericoli per Provedel potrebbero arrivare anche da Stephan El Shaarawy, a 6.00, e da Lorenzo Pellegrini, sempre a 6.00.

Quote antepost: Roma sul podio delle favorite - Con uno sguardo al futuro, le quote di Betclic piazzano al momento la Juventus in pole position nei pronostici per il trionfo finale, quotato a 2.70. Seguono il Milan, a 3.50, e la Roma, a 6.50. La Lazio insegue invece a distanza, a 9.00, dietro ad Atalanta e Fiorentina, appaiate a 8.00. Più defilati il Bologna, a 10.00, e il Frosinone, a 30.00.