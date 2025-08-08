Calciomercato Lazio | Si lavora ancora alle uscite: il punto sugli esuberi

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Con il mercato bloccato in entrata, la Lazio continua a lavorare alle cessioni degli esuberi presenti in rosa. Dopo aver trovato un accordo con il Bra per il prestito di Renzetti, il club biancoceleste è sempre più vicino a chiudere per il passaggio a titolo definitivo di Ruggeri alla Carrarese. A riportarlo è Il Messaggero, che scrive come anche il classe 2006 Sana Fernandes sia finito nel mirino di diversi club in Italia e in Belgio.Restano, invece, complicate le situazioni legate a Fares, Kamenovic e Basic, tutti difficili da piazzare. Per liberarsi del loro ingaggio, la Lazio starebbe valutando anche l'ipotesi di concedere una buonuscita.

