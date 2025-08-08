Roma, Gasperini: "Progetto giovani inusuale per il club, ma per me..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Torna a parlare Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta in amichevole contro l'Aston Villa. L'allenatore della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Sky Sport 24 Calciomercato' e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla sua nuova avventura in giallorosso. Ecco le sue parole.

"Quando ho parlato per la prima volta con la proprietà il progetto che mi è stato esposto era rivolto proprio in questa direzione e a me ha dato tanto entusiasmo, dato che l'ho fatto anche in altre squadre. Questa direzione è diversa per la Roma, ad esempio quando ti rivolgi a un altro tipo di mercato, puntando su giocatori importanti, si hanno costi ed età diverse. Quei giocatori possono portarti un miglioramento immediato, ma in prospettiva meno efficace. Questo è il motivo per cui il progetto giovani può essere una novità a Roma ed è lo stimolo forte che mi ha spinto a venire qui. Ho lavorato così in tanti club e se riuscissi a farlo anche a Roma sarebbe straordinario".

