Lazio, la nuova terza maglia è già in vendita in negozio: i dettagli - FOTO
Dallo shop online al negozio. Al JD Sports Store a Porta di Roma la nuova terza maglia della Lazio è già in vendita, anche se non c'è ancora stata la presentazione ufficiale da parte della società. Nei giorni scorsi sul sito web dello stesso marchio era apparsa tutta la divisa (poi tolta), che ora è acquistabile fisicamente. Si attende solo l'annuncio da parte del club, com'è avvenuto per i primi due completi. Di seguito il post social che mostra le immagini.
Quella che dovrebbe essere la terza maglia non ancora presentata é già in vendita da JD a Porte di Roma— LazioSpace (@SpaceLazio) August 8, 2025
@ale_fragione pic.twitter.com/2zoRLf9Y2H