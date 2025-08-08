WOMEN | La Lazio è arrivata in Inghilterra: gli scatti delle biancocelesti - FOTO
La Lazio Women, insieme alla squadra di Sarri, è arrivata in Inghilterra in vista dell’amichevole col Burnley femminile. A testimoniarlo alcuni scatti condivisi dalle calciatrici via social. Le biancocelesti affronteranno la formazione inglese nella mattinata di sabato 9 agosto e per l’occasione, Grassadonia potrà contare anche sulle nazionali reduci dall’Europeo in Svizzera con l’Italia.
Piemonte, Goldoni, Oliviero e il nuovo acquisto Durante si sono unite al resto del gruppo in settimana e saranno a disposizione del mister per il test d’avvicinamento all’inizio della nuova stagione che partirà il 24 agosto col debutto nella Women’s Cup e a ottobre col campionato.
