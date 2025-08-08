Lazio, Renzetti pronto per il Bra: "Sono felice di iniziare questa nuova avventura" - FOTO
La Lazio ha chiuso la cessione a titolo temporaneo di Davide Renzetti. Il giovane portiere, infatti, si è trasferito in prestito gratuito per un anno al Bra, in Serie C. "Felice e orgoglioso di iniziare questa nuova avventura! Forza Bra!", ha scritto il classe 2006 in una storia su Instagram per la sua prima esperienza tra i professionisti. Di seguito la foto.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.