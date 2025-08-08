Lazio, Giannichedda: "Castellanos? Deve abituarsi al gioco di Sarri..."
Raggiunto dai microfoni di TMW Radio l'ex biancoceleste Giuliano Giannichedda ha detto la sua sugli attacanti di Lazio e Roma, Castellanos e Dovbyk, e sulle difficoltà che potrebbero avere in questo campionato.
"La difficoltà sta nella richiesta degli allenatori, molto esigenti sia come possesso che non possesso. Devono lavorare tanto, ma Dovbyk non lo vedo in difficoltà perché giocatori così piacciono a Gasperini. Castellanos deve abituarsi al gioco di Sarri, starà a lui mettersi a disposizione e guadagnarsi la fiducia del tecnico".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.