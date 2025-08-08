Bordin non ha dubbi: "Pisacane al Cagliari come Inzaghi alla Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

Grande novità nel Cagliari: dopo la guida di Davide Nicola, la panchina è stata affidata all'esordiente Fabio Pisacane. Ai microfoni di Tuttocagliari.net, l’ex calciatore e ora allenatore Roberto Bordin ha espresso il suo pensiero sulla scelta del club rossoblù, citando anche la Lazio. Queste le sue parole in merito:

"Pisacane? Tanti allenatori sono passati, con successo, dalla Primavera alla prima squadra. Non credo proprio che il Cagliari abbia preso la decisione di affidare la panchina a Pisacane così su due piedi, in maniera avventata. Il tecnico napoletano è stato studiato, conosciuto ed esaminato nel percorso che ha compiuto all’interno del settore giovanile. Si è dunque trattato di una scelta maturata negli anni. Evidentemente le idee tattiche che ha fin qui mostrato di avere si sono rivelate valide. D’altra parte Cristian Chivu, approdato all’Inter, ha accumulato giusto qualche mese in più di esperienza in serie A ed è stato ingaggiato per allenare un top club. Stessa cosa per Simone Inzaghi quando venne scelto dalla Lazio. Io personalmente sono contento che la dirigenza sarda abbia optato per questa soluzione, che fa bene non solo al Cagliari ma a tutto il movimento calcistico italiano".

