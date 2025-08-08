UFFICIALE - Lazio, Renzetti va in prestito al Bra: il comunicato

Davide Renzetti è un nuovo giocatore del Bra. Come vi avevamo anticipato, il portiere classe 2006 lascia la Lazio in prestito gratuito per un anno per giocare in Serie C: si tratta della sua prima esperienza tra i professionisti. Di seguito il comunicato del club.

"Davide Renzetti, da oggi, è un nuovo portiere del Bra! Nato a Roma nel 2006, arriva dalla Lazio con la formula del prestito gratuito per la stagione sportiva 2025/2026. Il suo è un percorso imponente e di spicco con il settore giovanile biancoceleste: difende i pali dell'Under 17, Under 18, per culminare in Primavera 1 e (anche) in Youth League. Il 14 luglio scorso, è stato aggregato al ritiro della prima squadra di Serie A: al "Training Center S.S. Lazio" di Formello e agli ordini di Maurizio Sarri. Ha partecipato alla mini-tournée in Turchia: il 30 luglio test contro il Fenerbahce, il 2 agosto contro il Galatasaray. 194 cm d'altezza, ora lo aspetta la prima avventura tra i grandi. Avventura a Bra resa possibile dopo un proficuo e intenso lavoro tra le parti interessate.

Ha raggiunto il ritiro in Valle d’Aosta e i suoi nuovi compagni (soggiorno a Saint-Vincent e allenamenti a Montjovet), mettendosi a disposizione di mister Fabio Nisticò e dello staff tecnico. Nella foto, è con il DS Ettore Menicucci.

Benvenuto Davide!!!".

