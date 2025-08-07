Calciomercato Lazio | Renzetti via in prestito: scelta la sua prossima squadra
CALCIOMERCATO LAZIO - È stato deciso il futuro di Davide Renzetti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il giovane portiere classe 2006 lascia la Lazio in prestito secco annuale e passa al Bra. La prossima stagione, quindi, giocherà nel Girone B di Serie C: una volta rientrato nella Capitale, poi, la società valuterà la sua crescita. Quest'estate ha sempre lavorato con la prima squadra di Sarri, che l'aveva convocato per il ritiro di Formello. Ora è pronto a iniziare la sua prima avventura tra i professionisti.
