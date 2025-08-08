Torino, Baroni e la telefonata con Simeone: il retroscena sulla trattativa

Giovanni Simeone è un nuovo giocatore del Torino. Dopo una lunga trattativa tra Cairo e De Laurentiis, l'attaccante argentino ha lasciato il Napoli per vestire la maglia granata. Da tempo era stimato da Baroni, che potrà contare su di lui sin da subito. Come raccontato da gianlucadimarzio.com, l'ex tecnico della Lazio ha avuto un contatto con il centravanti prima della chiusura dell'affare. Una chiacchierata, per telefono, per convincerlo ad accettare il progetto del Toro. E così è stato.

