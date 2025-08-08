Mandorlini sulla corsa all'Europa: "La Lazio non mancherà. E le altre..."

TUTTOmercatoWEB.com

La prossima corsa all'Europa in Serie A sarà accesissima, parola di Andrea Mandorlini. Ai microfoni di news.superscommesse.it, il tecnico si è espresso sulle squadre che lotteranno per i primi quattro posti in classifica: tra queste, secondo lui, c'è anche la Lazio di Maurizio Sarri. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo:

"Le prime quattro della prossima Serie A? Difficilissimo poterlo dire. Ci sono sempre le solite, quindi sarà una bagarre, specialmente per il terzo e il quarto posto. Oltre a Napoli e Inter che si contenderanno lo scudetto, ci sono Milan e Juventus che avranno tanta voglia di mettersi in mostra, come farà lo stesso la Roma. Anche l'Atalanta, nonostante un cambiamento piuttosto radicale, è lì per giocarsela, come non mancheranno Lazio, Fiorentina e Bologna. I nomi restano questi e sono tutte squadre che arriveranno nel giro di una manciata di punti".

