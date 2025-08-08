Verreth torna in Italia dopo la morte del figlio, tutto il Bari lo aspetta in aeroporto - VD

08.08.2025 18:30 di  Jessica Reatini   vedi letture
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Sono state settimane difficilissime per Matthias Verreth, nuovo acquisto del Bari in questa sessione di mercato. Appena 11 giorni fa, mentre si trovava in ritiro con la squadra a Roccaraso, il belga è stato raggiunto dalla terribile notizia della scomparsa del figlioletto di appena 14 mesi... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > VERRETH <

