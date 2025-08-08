Verreth torna in Italia dopo la morte del figlio, tutto il Bari lo aspetta in aeroporto - VD
Sono state settimane difficilissime per Matthias Verreth, nuovo acquisto del Bari in questa sessione di mercato. Appena 11 giorni fa, mentre si trovava in ritiro con la squadra a Roccaraso, il belga è stato raggiunto dalla terribile notizia della scomparsa del figlioletto di appena 14 mesi... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > VERRETH <
