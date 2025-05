Stendardo: "Lazio padrona del suo destino. Contro la Juve..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La Lazio torna a vincere in un campo difficile come quello di Empoli. La squadra di Baroni, grazie alla rete di Dia, torna in piena corsa per il quarto posto con la prossima sfida contro la Juventus decisiva per la Champions. Sul tema ecco il pensiero dell'ex Guglielmo Stendardo ai microfoni di Radiosei: "Ad Empoli con il minimo sforzo la Lazio ha ottenuto il massimo risultato. Non è stata una bellissima partita ma, soprattutto in questo momento, quello che conta è il risultato. Tre punti meritati".

JUVE - "La prossima gara, contro la Juventus, sarà una sfida determinante, uno spareggio a tutti gli effetti.Vero che ci sono tante squadre lì, attrezzate per essere quarte, ma credo che la Lazio sia padrona del suo destino perché lo scontro diretto ce l’ha in casa, davanti al suo pubblico. Deve pensare a se stessa, senza guardare le altre".

"Dopo i bianconeri, si andrà in trasferta a Milano e ci sarà da capire che Inter sarà; dipenderà da come prosegue la stagione dei nerazzurri. Ma dipenderà anche da come supererà la Lazio la partita con la Juve."

"Contro la Juventus non ci sarà il problema di preparare la gara, queste sfide si preparano da sole. La Lazio non ha mostrato brillantezza ultimamente, ma ha fatto tante partita e vincere come ieri conta tanto. In questo momento della stagione si deve guardare poco l’estetica".

BARONI - "Baroni? Ha fatto un lavoro positivo, nonostante lo scetticismo iniziale. Fare di più, sia in Europa che in campionato, non era facile. La Lazio ha perso tanti leader carismatici, sono arrivati tanti giovani che ancora devono crescere. Più di quello che ha fatto l’allenatore non so se si poteva fare".