Lazio, Petrucci (Sky): "Tavares sta meglio. Ora bisogna capire..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, ha fatto il punto sulle condizioni della rosa della Lazio in vista del finale di stagione che metterà in palio punti decisivi per l'accesso all'Europa e della partita contro la Juve di sabato.

"Nuno Tavares clinicamente sta meglio e ha qualche speranza per sabato, fisicamente sta meglio ma dal punto di vista mentale bisogna capire come sta, Lazzari è difficile possa recuperare. Gigot in questo momento merita di giocare, io confermerei la coppia centrale vista ieri e penso che Gigot rimarrà la prossima stagione, non so se da titolare o meno. Provstgaard ha giocato pochissimo, entra in una partita così importante e da terzino con tanta personalità, se la Lazio dovesse finire in Champions merito di Guendo o Rovella".

"Zaccagni e Isaksen sono due dei giocatori che hanno giocato di più, a me ieri non è dispiaciuto Isaksen e Zaccagni ha avuto un calo ma secondo me a Genova ad esempio ha fatto un'ottima partita. Se non gioca Zaccagni chi gioca? Sabato è stato provato Dele-Bashiru ala, Noslin e Tchaouna al momento non vengono presi in considerazione. Dieci undicesimi della squadra sono fatti, si può parlare del compagno di difesa di Romagnoli, ma il resto è fatto".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.