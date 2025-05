Juve, Tudor incrocia le dita: le condizioni di Cambiaso dopo l'infortunio

TUTTOmercatoWEB.com

Ore di apprensione in casa Juve, Tudor incrocia le dita e spera che l'esito degli esami strumentali a cui Cambiaso si sottoporrà in giornata sia negativo. Il terzino è uscito anzitempo dalla sfida col Bologna al Dall'Ara, un problema muscolare lo ha costretto a alzare bandiera bianca. Gli accertamenti clinici daranno un quadro più dettagliato sull'entità dell'infortunio e consentiranno di capire con precisione gli eventuali tempi di recupero. Le prime sensazioni non sono molto positive, si teme uno stop importante. L'infermeria affollata preoccupa e non poco il tecnico croato in vista del big match contro la Lazio, in programma sabato 10 alle 18 all'Olimpico.

