Lazio, è (quasi) emergenza terzini: Baroni spera nel rientro di Tavares

RASSEGNA STAMPA - La vittoria contro l'Empoli è stata fondamentale in ottica quarto posto, ma ha peggiorato ancor di più la situazione terzini. Se non è emergenza, poco ci manca: oltre agli infortuni di Lazzari e Tavares, ora anche Hysaj dovrà saltare i bianconeri a causa dell'espulsione rimediata in toscana. La Lazio ha concluso la sfida di Empoli con quattro difensori centrali, Gila e Provstgaard erano rispettivamente terzino destro e sinistro nello scacchiere di Baroni.

Con Marusic ultimamente impiegato come ala destra, Baroni dovrà ripensare i piani e probabilmente abbassare nuovamente il montenegrino. L'altro terzino disponibile è Pellegrini, ma il tecnico biancoceleste spera di ritrovare Nuno Tavares per sabato. Come riporta il Corriere dello Sport, il terzino portoghese sta facendo di tutto per tornare e viene monitorato quotidianamente. Non è detto però che riuscirà ad esserci.

