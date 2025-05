Ex Lazio | Crespo torna in Italia da allenatore? La situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Ritorna in orba italiana Hernan Crespo. L'ex attaccante nelle scorse settimane è stato avvistato sugli spalti del Tardini per Parma - Juventus e su quelli dell'olimpico per Lazio - Parma. Due visite non casuali per l'argentino, che sta pianificando il suo futuro da allenatore. È ormai infatti senza squadra: la sua ultima esperienza è stata nella stagione 2023/24 sulla panchina dell'Al-Ain.

In questi giorni, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, ha avviato numerosi contatti e colloqui in vista della sua prossima avventura. Parallelamente, inoltre, è coinvolto come ambasciatore globale nel progetto internazionale dell’AFA, che prevede l’apertura di accademie calcistiche a Parma e Napoli.