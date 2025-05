Lazio, bagarre per l'Europa: i calendari a confronto delle competitor

La lotta per l'Europa si fa sempre più intricata. Gli ultimi risultati hanno ridotto il margine di distanza tra le competitor, con la Juve attualmente in zona Champions, ma avanti rispetto a Roma e Lazio (in quest'ordine di classifica) solo per classifica AVULSA. L'impressione, però, è che nelle prossime tre giornate le cose possano cambiare ancora, motivo per cui interessante può essere mettere a paragone i calendari di tutte le competitor. Di seguito i calendari a confronto delle squadre che concorrono per un posto in Europa.

Juve

36°: Lazio-Juventus

37°: Juventus-Udinese

38°: Venezia-Juventus

Roma

36°: Atalanta-Roma

37°: Roma-Milan

38°: Torino-Roma

Lazio

36°: Lazio-Juventus

37°: Inter-Lazio

38°: Lazio-Lecce

Bologna

36°: Milan-Bologna

37°: Fiorentina-Bologna

38°: Bologna-Genoa

Fiorentina

36°: Venezia-Fiorentina

37°: Fiorentina-Bologna

38°: Udinese-Fiorentina

Milan

36°: Milan-Bologna

37°: Roma-Milan

38°: Milan-Monza

