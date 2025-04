Empoli - Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

Archiviare in fretta il pari contro il Parma. Questo il compito della Lazio che, domenica 4 maggio, scenderà in campo alle 12.30 al Castellani per la delicata sfida contro l'Empoli. Per la squadra di Baroni vietato sbagliare per non addio alla corsa Champions, stesso destino per la formazione guidata da D'Aversa in piena lotta per non retrocedere.

Empoli-Lazio, dove vedere il match

Il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Dazn, ma sarà possibile seguirlo anche in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

