Juve, Savona carica l'ambiente verso la Lazio: "Sarà come una finale!"

Dopo il pareggio contro il Bologna, il difensore della Juventus Nicolò Savona è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Nello specifico ha parlato della sfida del Dall'Ara e del prossimo scontro diretto contro la Lazio. Queste le sue parole: "Che clima c'è nello spogliatoio a tre gare dalla fine? Il nostro obiettivo era sicuramente quello di vincere, siamo andati in vantaggio ma poi ci siamo abbassati un po' troppo e il Bologna ha segnato. L'importante era non perdere, un punto lo portiamo a casa. Siamo contenti della nostra prestazione, ma c'è un po' di delusione e rammarico perché eravamo 0-1 e potevamo prenderci i tre punti".

"Con la Lazio si decide tutto? Sicuramente è uno scontro diretto e cercheremo di giocarla come se fosse una finale, ma in realtà da qui fino alla fine del campionato saranno tutte fondamentali per noi, a prescindere che sia la Lazio o no. Era da un po' che non partivo titolare, mi sono trovato molto bene anche da terzo di sinistra e penso di aver fatto una buona prestazione come ogni mio singolo compagno. Adesso pensiamo alla partita di sabato contro la Lazio".

