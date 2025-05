Lazio, Focolari spiega: "Salvi per il fuorigioco. Baroni meglio di Sarri per..."

La Lazio ha ritrovato la vittoria dopo il pareggio deludente contro il Parma. La squadra di Baroni resta in corsa per un posto nella prossima Champions League nella bagarre con Roma, Juventus e Bologna. Proprio di questo ha parlato Furio Focolari ai microfoni di Radio Radio, soffermandosi sulla prestazione dei biancocelesti al Castellani. Di seguito le sue parole.

“Hysaj? Non bisogna stare a guarda il pelo nell’uovo, era importante vincere. Ma un giocatore che è già ammonito, perché tira la maglia a un avversario. Lo avevo detto alla fine del primo tempo che sarebbe stato meglio sostituirlo. La Lazio è stata salvata dal solito fuorigioco millimetrico. A questo punto della stagione però non bisogna tanto guardare la prestazione, i punti sono fondamentali. Una nota di merito per Baroni che già ora ha fatto più punti di Sarri lo scorso anno. Faccio il tifo perché la Conference non arrivi mai, ma Baroni ha fatto bene e i punti che ha fatto saranno utili per la sua riconferma. Nel finale il fallo su Pedro era da rigore”.

