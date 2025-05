"Freccia Rossa Game on 2025 - Women in Sport" | Cappelletti: "La Serie A ha traguardi ambiziosi. L'Europeo..." - VIDEO

Il presidente della Divisione Serie A Femminile, Federica Cappelletti, presente all'evento Freccia Rossa Game on 2025 - Women in Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti in zona mista relative all'evento, alla crescita del movimento e all'Europeo. Le sue parole: "I traguardi raggiunti dalla Serie A Femminile sono sotto gli occhi di tutti e non a caso il prossimo anno passeremo da dieci società a dodici. Questa è la dimostrazione di quanto potenziale c’è per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi e per are quello che fino a qualche anno fa era impensabile”.

“Il messaggio che voglio trasmettere è di non smettere di crederci, la crescita di questo sport è anche dovuto al coraggio di tante atlete e di tante ragazze, la resilienza e la determinazione alla voglia di arrivare. Grazie a loro siamo qui e grazie a quelle che sono succedute arriveremo a traguardi sempre più ambiziosi”

“Var a chiamata? Stiamo aspettando decisioni dall’alto, sicuramente è qualcosa che farà parte del raggiungimento di questo percorso virtuoso e paletti sempre più alti che il calcio femminile sta cercando di raggiungere. Infrastrutture? La Figc ci sostiene da sempre, è l’unica federazione che ha spinto e che ha accettato il passaggio al professionismo. Le infrastrutture sono un tema importante, ci stiamo lavorando”.

“Europeo? Io mi aspetto risultati molto positivi e sogno sicuramente di portarlo a casa”

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE