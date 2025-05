F1 | Ferrari, Hamilton contro Leclerc: la richiesta di Vasseur

Un weekend per far saltare in aria tutta la tensione accumulata. A Miami la Ferrari mette in pista la sua peggiore gara dell'anno, gestendola anche male e causando uno scontro tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc per via della gestione del muretto box. Le f1 news sulla scuderia italiana ormai sono all'ordine del giorno e la tensione per una stagione che doveva essere vincente sta salendo, tanto da portare ad un bisticcio Hamilton e Vasseur. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI, BATTIBECCO TRA HAMILTON E VASSEUR <<<