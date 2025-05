WOMEN | Lazio, Castiello: "Soddisfatta del traguardo raggiunto. Ora ripartiamo..." - VIDEO

A margine dell'evento Freccia Rossa Game On 2025 - Women in Sport, Antonietta Castiello, capitano della Lazio Women, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti analizzando la stagione che si è da poco conclusa: "Mi piace iniziare sempre i campionati con i piedi ben piantati a terra, ma ero sicura avremmo fatto bene proprio perché il presidente e il direttore hanno fissato l’obiettivo che sarebbe stata la salvezza. Ci siamo salvate con diverse giornate in anticipo, c’è il rammarico di non essere arrivate tra le prime cinque che voglio dire sono molto fortunate che non ci hanno rincontrate per come stiamo adesso”.

“Parlo sempre di soddisfazione per il traguardo raggiunto perché noi voliamo basso, poi se arriva di più te lo godi. Se ti aspetti tanto e poi non arriva rimani deluso. Io sono molto soddisfatta del percorso che abbiamo fatto anche perché a Torgiano siamo partite che eravamo 16 di cui due della Primavera. Tante giocatrici sono arrivate tardi e non ti aspettavi nulla. Per me è stato un percorso straordinario”.

“Sono molto contenta delle parole del mister anche perché le ha dette a me personalmente. Il mio ruolo è stato un po’ in difficoltà, è stata la mia stagione in cui all’inizio ho subito un po’ di panchina ma è una cosa normale che succede a tutte le giocatrici in carriera. Sono cresciuta molto, soprattutto a livello caratteriale. Ho pensato che non potevo pensare solo a me, magari il mister ora non mi vede ma quando arriva il momento devo far vedere che ci sono. Dovevo comunque dare tutto l’appoggio che avevo per le mie compagne. Adesso ripartiamo con l’obiettivo che non dico perché sono scaramantica, ma puntiamo in alto”.

