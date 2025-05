Agostinelli: "L'Europa League è la dimensione della Lazio. E con la Juve..."

Ai microfoni di Radiosei l'ex calciatore Andrea Agostinelli ha parlato della prestazione della Lazio nella vittoria per 0-1 contro l'Empoli. In particolare poi si è anche soffermato sulla prossima sfida contro la Juventus e sulla corsa alla Champions League, che si fa sempre più complicata. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Non rivedere il rigore su Pedro è scandaloso. Pur giocando una brutta partita in superiorità numerica, la Lazio ha fatto quello che doveva fare. Quello che incide sui giudizi è anche il rendimento dei giallorossi, detto questo credo che la Lazio abbia tutte le carte in regola per fare bene in questo finale. Io credo che l’Europa League sia la nostra dimensione, ma il sogno non è mai da escludere".

"La Lazio, se sta bene con le gambe, perché non può battere la Juventus? Ieri abbiamo vinto e siamo tutti contenti, ma se ieri avessimo pareggiato sarebbe successo un cataclisma. Ne sono successe tante, anche con gli arbitri, ma io sono ottimista: questa squadra non ha tanti equilibri ma la classifica vede la rosa a pari punti con compagini che hanno speso tantissimo”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.