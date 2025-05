"Freccia Rossa Game On 2025 - Women in Sport" | Gravina: “Movimento in crescita, siamo orgogliosi di..." -VIDEO

“Il movimento è in continua evoluzione, in crescita costante e non mi riferisco solo al numero delle ragazze che praticano il gioco del calcio. Negli ultimi sette anni abbiamo incrementato il numero delle tesserate, ma l’appeal che questo sport sta generando". Lo ha dichiarato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, all'evento Freccia Rossa Game On 2025 parlando ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista.

Il numero uno della Federcalcio, proseguendo, ha poi aggiunto: "Mi riferisco anche al fatto che abbiamo tre Nazionali tutte qualificate alla fase finale del campionato Europeo. Un movimento che richiede cura e ci impegna dandoci grandi risposte. Il calcio femminile serve a tutto il movimento calcistico italiano. Stiamo lavorando molto, al di là di forme di agevolazione ma dobbiamo far capire che è in atto una vera e proprio rivoluzione. Un fatto di civiltà, far capire alle bambine e ai genitori che le passioni e il talento non hanno geni”.

“Ricambio generazionale in Nazionale? È molto positivo, tre squadre qualificate nella fase finale dell’Europeo è sintomo che la filiera funziona. Il merito è anche del nostro mister Soncin. Dobbiamo continuare a concentrarci e a sostenere questo movimento tutti insieme”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE